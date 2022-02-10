Сказала, что хочет развестись: в Киеве мужчина из-за ревности тяжело ранил жену ножом (фото)

Сказала, что хочет развестись: в Киеве мужчина из-за ревности тяжело ранил жену ножом (фото)

За совершенное фигуранту грозит до восьми лет тюремного заключения.

В Киеве оперативники задержали жителя Святошинского района, который из-за ревности нанес тяжелые ранения жене.

После содеянного мужчина сбежал и намеревался скрываться у знакомого.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что из квартиры на улице Клавдиевской госпитализирована 40-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Как рассказал следователь Святошинского управления полиции Сергей Свинцицкий, прибывшие на место стражи порядка провели первоочередные следственные действия и установили, что к преступлению причастен муж потерпевшей.

"Мы выяснили, что накануне между супругами произошла ссора из-за ревности. После того, как женщина сообщила, что намерена расстаться с мужчиной, тот схватил нож и дважды ударил им потерпевшую. Согласно справке врачей, женщина получила два ранения в грудь и спину. Из квартиры следователи изъяли нож, вероятно, со следами крови, который направили на экспертизу", — говорит Свинцицкий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и патрульные полицейские менее чем за два часа установили местонахождение злоумышленника.

Ранее не судимый 43-летний киевлянин был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины у дома друга, у которого он намеревался скрываться.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Полицейские готовят фигуранту сообщения о подозрении в совершении тяжкого преступления и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

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