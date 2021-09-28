Сканировали сигнализацию: пока семейная пара собирала грибы в лесу под Киевом, их машину обчистили воры (фото)

Сканировали сигнализацию: пока семейная пара собирала грибы в лесу под Киевом, их машину обчистили воры (фото)

О пропаже денег из автомобиля в полицию сообщила пострадавшая.

Пока семейная пара собирала грибы в лесу под Киевом, их машину обчистили воры.

О пропаже денег из автомобиля в полицию сообщила потерпевшая.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Женщина рассказала, что обнаружила отсутствие денег и личных вещей в автомобиле, которую она с мужем оставила в лесу в селе Сухолучье.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили автомобиль, на котором злоумышленники передвигались.

По горячим следам сотрудники сектора криминальной полиции совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции задержали мужчин в селе Новые Петровцы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства, которые нашли в автомобиле злоумышленников, полиция изъяла.

Установлено, что правонарушители с помощью устройства сканирования сигнала сигнализации и открытия замков автомобиля открыли багажное отделение, когда владельцы авто пошли в лес за грибами, и похитили деньги и личные вещи.

Ворами оказались 38-летний и 41-летний жители Киева.

Полиция задержала мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители установили, что злоумышленники причастны и к другим преступлениям, совершенным на территории Вышгородского района.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве группа молодых ограбила 13-летнего подростка.

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