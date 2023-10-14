Скандальный тендер КГГА: столичные власти закупили алкоголь почти на 100 тыс. грн – подробности

Киевская городская государственная администрация объявила тендер на закупку алкоголя.

Киевская городская государственная администрация (КГГА объявила тендер на закупку крепких алкогольных напитков на сумму 100 200 тысяч гривен.

Информация об этом опубликована на сайте системы публичных закупок Prozorro.

По данным тендера, заказчиком выступило Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Данные о тендере КГГА на сайте закупок Prozorro/Фото: скриншот

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 09 октября 2023 года — 31 декабря 2023 года", — говорится в данных Prozorro.

В открытых торгах победила компания ООО "Приват-Алко Трейдинг", которая предложила стоимость закупок в 97 999 тыс. грн.

Напомним, в Херсоне хотели закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн – детали.

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