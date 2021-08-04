Скандальная застройка на Никольской Слободке в Киеве: ночью завезли строительную технику с помощью более 100 неизвестных (фото, видео)

Скандальная застройка на Никольской Слободке в Киеве: ночью завезли строительную технику с помощью более 100 неизвестных (фото, видео)

Очевидцы говорят, что сейчас более сотни неизвестных захватывают землю и подход к Днепру.

В Киеве в ночь на 4 августа началась скандальная застройка на Никольской Слободке. Ночью застройщики завезли строительную технику с помощью более 100 неизвестных.

Об этом сообщает общественная организация "Левый берег Днепра".

Также читайте Скандальная застройка Осокорков: апелляционный суд отменил разрешение на строительство жилого комплекса

"Застройщик, используя проезд через Русановскую гавань, за несколько ночных часов завез строительную технику, несмотря на активистов Никольской Слободки, с помощью более 100 неизвестных", — говорится в сообщении общественной организации.

В ОО "Левый берег Днепра" отметили, что застройщик, на арестованном прокуратурой земельном участке 0086, проводит незаконные разрушительные действия, рарушающие почву и территорию культурного наследия города Киева, нарушая Водный кодекс Украины, где четко указаны нормы ПЗС, нарушая трудовой кодекс о шумных работах ночью.

Активисты напомнили мэру Киева его обещание защищать Днепр "для сохранения нашей водной артерии".

"Киевская городская государственная администрация — КГГА, департамент благоустройства, земельному участку 0143, принадлежащему городу, нанесли и продолжают наносить вред городу, строя дорогу без разрешительных документов", — говорится в обращении ГО.

Стоит отметить, что эту скандальную застройку на берегу Днепра уже останавливали много раз. Жителей возмущает, что многоэтажный дом хотят построить у самой воды, где отдыхают люди, а проход к речке перекроют. Ранее там уже происходили драки, активисты ставили блокпосты, а сегодня ночью снова начались строительные работы.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку