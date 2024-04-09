Скандал в роддоме в Киеве: врачи бьют тревогу из-за увольнения директора

В киевском роддоме №2 сменили директора, а коллектив поставили перед фактом. Персонал родильного не доволен таким решением власти и требует честных и прозрачных выборов.

Почему кадровое изменение произошло без согласования с коллективом, законно ли это и как врачи борются за свои права – в эксклюзиве TSN.UA.

Коллектив не спросили, а директора назначили

Новый босс, новые правила, но не всем они нравятся. В Киевском городском роддоме №2 назначили нового директора. Но почему без проведения конкурса и открытия вакансии. А предыдущему директору Сергею Сальникову, проработавшему в этом заведении 23 года, просто не продлили контракт и уволили в один день — заявила председатель профсоюза роддома №2, лекарства акушерка-гинекологиня Татьяна Шинкарук на пресс-конференции в Укринформе.

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Эксдиректор и коллектив больницы категорически не согласны с таким решением и открыто заявляют о своей позиции на странице роддома в соцсетях.

Поддерживают коллектив родильного и его пациенты и подписчики социальных страниц закладку.

"Лично для меня, увольнение Сергея Николаевича- это просто некий маразм. Читая сообщения и смотря видео поддержки коллектива и пациентов, понимаешь, что человек находился на своем месте, такой поддержки нужно заслужить!!! Я также рожала в 2 роддоме двоих детей, еще во времена, когда Сальников С. М. был заведующим "Патологией плода", - говорится в сообщении.

"Рекомендовала не одному знакомому. Там действительно профессиональный коллектив, отличная атмосфера и нет никаких взяток, могричей, как это принято в некоторых заведениях", — пишет еще одна пациентка.

Ситуация нуждается в общественной огласке. Это заведение нельзя уничтожать.

Все законно?

Интересно, почему департамент здравоохранения КГГА не объявлял об открытии вакансии и проведении конкурса на должность директора Киевского городского роддома №2? Заявление Александра Забудского о назначении на должность директора заведения согласовали, хотя официального сообщения о вакансии нигде не было.

Однако Александр Забудский утверждает, что его назначение состоялось согласно законодательству и заявления о нарушении не имеют никаких оснований. Об этом он заявил в обращении к "Эспрессо".

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Согласно требованиям абзаца первой части пятой статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного состояния", Департамент здравоохранения в период действия военного состояния назначает руководителей учреждений здравоохранения, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева и подчинены Департаменту здравоохранения, без проведения конкурса путем заключения контракта.Размещение объявления о вакантной должности руководителя заведения здравоохранения на официальном вебсайте Департамента здравоохранения в таком случае не предусмотрено ", — указано в сообщении.

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В отделе управления персоналом департамента здравоохранения КГГА Укринформу сообщили, что в условиях военного положения, введенного после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, согласно законодательству конкурсы на замещение вакантной должности директора медицинского учреждения не проводятся и подчеркнули, что никаких нарушений трудового законодательства в этом случае нет.

"За два месяца, а именно 15 января 2024 года, Сальникова было официально сообщено должным образом в адрес заведения, что в связи с истечением срока действия контракта он будет уволен с должности директора 22 марта 2024 года", — указано в сообщении.

В свою очередь председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, адвокат Сергей Кубанский заверил, что у персонала медучреждения есть законное право отстаивать свои интересы и бороться за права и свободы коллектива.

Звездный родильный

Примечательно, что родильное №2 достаточно популярное медицинское учреждение. В нем, в частности, рожали украинские селебриты или жены. К примеру, женщина известного боксера Усика также в очередной раз стала мамой именно в этом заведении. Даже когда началась полномасштабная война и роддом оказался на третьей линии обороны, заведение продолжило свое функционирование, сохранило коллектив, выплаты и активно помогало военным.

Показатели успешности родовой работы просто поражают. Только в 2023 году медучреждению удалось на 140% превысить финансовый план. И все это без помощи государства и во время войны.

У каждого своя правда

Однако даже после проведения пресс-конференции в Укринформ и встречи представителей коллектива роддома с директором департамента здравоохранения КГГА Валентиной Гинзбург ничего не изменилось. Работники роддома бьют тревогу, потому что управлять коллективом в 300 человек сможет не каждый.

У нового руководителя медучреждения своя правда. Он уверяет, что сразу после назначения провел общее собрание, на котором заместитель по экономическим вопросам и главный бухгалтер проинформировали работников о текущей финансовой ситуации, а он предложил законные варианты решения вопроса.

" С 23 марта никакого заявления на увольнение в отдел кадров КНП "КМПБ №2" от работников не поступало. О ситуации с неоплаченными отпусками. В первый день моего назначения ко мне обратились работники бухгалтерско-экономической службы и сообщили о тяжелом экономическом состоянии учреждения, что не позволяет соблюдать условия постановления № 28 с доплатой заработной платы до 20 000 грн врачам и 13 500 грн среднему медицинскому персоналу, не нарушая условий коллективного договора и оплаты труда в целом», — говорится в сообщении.

Честные и открытые выборы

Коллектив роддома пытается достучаться до власти города Киева и услышать ответ на вопрос — каким образом и при каких обстоятельствах состоялось тайное назначение нового директора КНП "Киевский роддом 2 и призывает о честных и открытых выборах директора родильного.

Напомним, не препятствует ли нынешний скандал работе медиков — детали от журналистки ТСН Светланы Березовской.

Скандал в роддоме! Медики требуют вернуть бывшего руководителя!

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