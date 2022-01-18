Скандал в киевском ресторане: в заведении извинились перед женщинами за выбитые зубы, но возмутились из-за ребенка

Скандал в киевском ресторане: в заведении извинились перед женщинами за выбитые зубы, но возмутились из-за ребенка

Заведение прислало женщине фото маленькой дочери, как та лежит на двух сдвинутых стульях.

История с походом в дорогой киевский ресторан двух подруг, одна из которых выбила три зуба на скользком полу, а ребенка другой довела до слез официантка, получила продолжение.

В заведении извинились перед женщинами за выбитые зубы, но возмутились из-за ребенка.

Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью в "Эпицентре К" Юлия Чудновец в Facebook.

"Звонили из ресторана. Извинились и добавили, что моя малышка не должна была закидывать ноги на стул. Еще и фотку с камеры прислали, как она лежит... Напоминаю, пост был про скользкий пол", — написала Юлия.

Напомним, досадный инцидент произошел в Mirali Restaurant. В заведение пришли две подруги, одна из которых была с маленькой дочерью. В ресторане был настолько скользкий пол, что одна из женщин поскользнулась и упала так, что выбила три передних зуба. Юлии повезло больше, она чуть не упала, но схватилась за руку дочери.

"Мама, я рада, что ты удержалась, но у меня аж пальчики хрустнули", — сказал ребенок.

В ресторане сначала даже не извинились за такой досадный случай, а лишь отметили: "Нам очень важна ваша обратная реакция, спасибо, что сказали".

Но на этом неприятности не закончились. Маленькая дочь Юлии устала и сдвинула два стула, чтобы лечь. Подошла официантка и, по словам Юлии Чудновец, попросила, чтобы женщина усадила ребенка на одном стуле. "Я ответила, что она так лежала в лучших ресторанах мира, где ей приносили подушку и плед и ни разу не просили сесть ровно, потому что она ребенок. На это официантка решила поговорить напрямую с малышкой. Аля села ровно. А когда ушла официантка, расплакалась ", – рассказала женщина.

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