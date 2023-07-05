Скандал в кафе на Киевщине: военные вручили повестку любителю песен Лепса (фото)

В полиции рассказали подробности о скандале в Киевской области.

В Киевской области мужчине, исполнявшему песни российского певца Григория Лепса (он активно поддерживает войну России и пропагандирует массовые убийства украинцев — ред.), вручили повестку. На участников скандала были составлены административные протоколы.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В полиции напомнили, что 1 июля в одном из заведений общепита мужчина и женщина начали исполнять песни Лепса, что спровоцировало скандал. Агрессивные посетители набросились на женщину, сделавшую им замечание.

Полиция отреагировала на инцидент и составила на участников конфликта административные протоколы. Военные вручили 33-летнему жителю Киевщины, который пел песни Лепса, повестку.

"Полицейские составили на мужчину и женщину админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Кроме этого, военные уже вручили 33-летнему правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП. На предпринимателя заведения, в котором произошел конфликт, правоохранители также составили соответствующий админпротокол [ч.1 ст.155 КУоАП]", - говорится в сообщении полиции.

Пели песни Лепса: девушку вытолкали из столичного кафе из-за замечания администрации

Скандал на Киевщине из-за песен Лепса

В Киевской области в кафе отдыхающие пели песни скандального российского исполнителя Григория Лепса. После замечания администрация заведения якобы вытолкала девочку с места отдыха.

Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев, поддерживающие путинский режим и геноцид украинцев, пообещали выплачивать по миллиону рублей подобьющим танк Leopard. А в мае 2017 года Лепс попал в базу "Миротворца" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

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