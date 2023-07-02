Скандал в кафе Киевской области: из-за песни Лепса владелец заплатит штраф, новые подробности инцидента

На Киевщине в одном из заведений общепита между посетительницей и работниками произошел скандал из — за исполнения песен путиниста Лепса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, в населенном пункте Погребы Киевской области посетители одного из кафе в караоке исполняли песню российского певца Лепса, который является ярым сторонником агрессивной политики Путина.

Женщина, также отдыхавшая в заведении, попросила прекратить петь российские песни, на что администрация кафе отреагировала агрессивно и выгнала посетительницу.

"В Погребах в одном кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим. Это не могло не возмутить украинцев и они сделали замечания. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, и по ее просьбе любители "лепсонутого" отреагировали агрессивно. не обошелся без вмешательства полиции", — говорится в сообщении МВД.

В дальнейшем правоохранители проверили заведение и составили админпротокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП (“Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками”). Уже после решения суда владелец заведения оплатит штраф.

Напомним, что в Киеве для укрытий закупили воздухоочистители по 30 тысяч гривен за штуку.

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