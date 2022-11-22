Скандал в электричке под Киевом: женщина пропагандировала "русский мир", ее вытолкали из вагона (видео)

В пригородной электричке сообщением "Святошин" - "Тетерев" в Киевской области вечером в понедельник, 21 ноября, произошел скандал. Женщина пропагандировала "русский мир" на весь вагон, чем возмутила других пассажиров.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Киевский Движ" в Телеграм.

По словам очевидцев, пассажирка назвала бойцов Вооруженных сил Украины убийцами и предлагала сложить оружие и сдаться президенту РФ Владимиру Путину.

В конце концов женщина "получила" от сидевших рядом людей. Ее силой высадили на ближайшей станции "Немешаево".

Напомним, в одном из храмов Киево-Печерской лавры женщины исполняли песню, которая прославляла Россию. Впоследствии стало известно, что опубликованное в Сети видео – не монтаж и не фейк. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту инцидента. А во вторник, 22 ноября, правоохранители пришли в лавру с обысками.

Митрополит-коллаборант: пропагандировал "русский мир" и получил подозрение от СБУ

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