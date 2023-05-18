Скандал с Виктором Павликом: в КГГА объяснили, кто, как и кому в Киеве выдает специальные пропуска

Точного количества, сколько спецпропусков уже выдано, в КГГА отказались назвать, но уточнили, что "их достаточно много".

На фоне скандальной истории со специальным пропуском певца Виктора Павлика в КГГА объяснили, кто и как выдает спецпропуск в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Поворозник рассказал, что пропуск выдает военная комендатура или Центральное управление военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области.

"Они их заказывают и выдают для столицы и области. В Киеве пропуски выдаем мы – КГГА. Документ выдается на основании писем от предприятий и организаций, которые в них нуждаются. Спецпропуск – это документ строгой отчетности, на каждой есть свой оригинальный номер. Поэтому легко можно проверить – кто ее получил, кто выдал, когда и как", – говорит замглавы КГГА.

Точного количества, сколько спецпропусков уже выдано, он отказался назвать – мол, это информация не для разглашения.

"Могу сказать, что их выдали достаточно много. Пропусков нуждается в столичном бизнесе, ведь их логистика должна работать круглосуточно, а также все ремонтные службы города. Поэтому таких пропусков выдано немало. Важно отметить, что пропуски не выдают физическим лицам — только юридическим", — объяснил Поворозник.

Напомним, украинский певец Виктор Павлик попал в скандал после того, как подарил любимой спецпропуск, позволяющий свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час, и похвастался этим в соцсети.

После этого полиция забрала у Виктора Павлика пропуск, а Сеть разразилась шутками на эту тему.

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