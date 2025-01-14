Скандал с киевскими "мажорами": полицейские установили еще четырех участников инцидента (фото, видео)

Речь идет о фото, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.
Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних. Речь идет о фото, использованном в видео, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.
Об этом сообщает полиция Киева.
Следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины – надругательство над государственными символами.
Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службу по делам детей обращение о проверке условий воспитания подростков. На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы за 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).
Также идет досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало
Таким образом, полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, которое было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов, затем один из компании несовершеннолетних становился ногами на государственный флаг.
"Блогерами" оказались шесть жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители пригласили парней вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали пояснения по поводу указанных событий.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.
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