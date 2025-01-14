Скандал с киевскими "мажорами": полицейские установили еще четырех участников инцидента (фото, видео)

Речь идет о фото, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.

Полицейские Киева установили еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних. Речь идет о фото, использованном в видео, где, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.

Об этом сообщает полиция Киева.

Следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины – надругательство над государственными символами.

Один из компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины / Фото: скриншот с видео

Кроме того, в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебные заведения, службу по делам детей обращение о проверке условий воспитания подростков. На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы за 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).

Несовершеннолетние мажоры перекрывали движение в центре Киева / Фото: скриншот с видео

Также идет досудебное расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало

Таким образом, полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, которое было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов, затем один из компании несовершеннолетних становился ногами на государственный флаг.

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"Блогерами" оказались шесть жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители пригласили парней вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали пояснения по поводу указанных событий.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

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