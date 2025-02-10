Скандал с домогательствами режиссера театра в Киеве: полиция открыла дело и что говорит сам Билоус

Сам Билоус утверждает, что его объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления.

Полиция Киева открыла уголовное производство в отношении директора и режиссера Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса, обвиненного в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях, отправленных студенткам.

Об этом сообщила полиция Киева. Там не указали имени преподавателя, однако из контекста ясно, что речь идет именно о Билоусе.

В заявлении правоохранителей говорится, что по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета полиция начала уголовное производство по статье о сексуальном насилии.

О возможных домогательствах в коллективе университета правоохранители узнали из социальных сетей. В частности, в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и администрации заведения высшего образования.

В уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками университета, преподавателями и администрацией учебного заведения. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что 10 февраля возле Молодого театра и Киевской городской госадминистрации люди провели акцию с требованием отстранить директора и художественного руководителя Молодого театра от работы.

Комментарий Билоуса об обвинениях в сексуальных домогательствах

Билоус в комментарии hromadske заявил, что его объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления.

"Я убежден, что общество, которое отказывается от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться к временам, когда приговор выносила толпа, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления", – высказался преподаватель.

Он заверил, что "полностью открыт" к расследованию и настаивает на проверке всех обвинений в соответствии с законом.

По словам Билоуса, большинство коллектива – 94 человека – хочет, чтобы он остался на должности. Однако, как утверждает режиссер, их мнением "пренебрегают", потому что оно "не вписывается в сценарий, где главное – не установить истину, а достичь конкретного результата".

Напомним, в КГГА сообщили, что Билоуса отстранят от должности директора – художественного руководителя Молодого театра.

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