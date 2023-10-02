Скандал с блогершей, катавшейся по Южному мосту в комендантский час – в КМВА прокомментировали

На днях киевская блогерша Виктория (Анна) Краснова, известная по псевдониму Девил, попала в очередной скандал – в своих Instagram-stories она хвасталась, как катается в комендантский час по Южному мосту, въезд на который разрешен только по специальным пропускам.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отреагировал на инцидент.

Так, он отметил, что комендантский час и запрет проезда по Южному мосту в Киеве – оставляют важными ограничениями для ситуации в безопасности в столице. А пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост – ни днем, ни ночью.

"Право проезда имеют исключительно военнослужащие и другие представители сил обороны; транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города; большегрузные автомобили", — добавил он.

Попко также напомнил, что пропуска на комендантский час представляются четко на конкретное авто и конкретного водителя/водителей. В этом документе указаны марка, цвет, номер машины, данные водителя, который имеет право управлять, кому принадлежит этот авто и кто выдал пропуск.

Каждый пропуск имеет защиту и свой уникальный номер. Выдавать документ на комендантский час по Киеву и области имеет право Киевская городская военная администрация, Киевская областная военная администрация, КГГА, военная служба правопорядка.

"Поэтому в каждом отдельном нарушении нужно четко выяснить — был ли пропуск, был ли он легальным, а если "да" — то кто и на каких основаниях его выдал. Данные в пропуске все четко указаны. Контроль за соблюдением правил использования этих пропусков осуществляется полицией на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуски или использованные с нарушениями – изымаются. Только за последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч таких документов", — резюмировал Сергей Попко.

Напомним, в Киеве нашли клуб, который работает несмотря на комендантский час.

Читайте также: