Скандал с блогером и iPhone: Волошин заявил, что его подставили актеры и друг

Александр Волошин утверждает, что женщина с ребенком на видео — якобы актеры, а его друг их перекупил.

Блогер Александр Волошин, который попал в громкий скандал, забрав у девочки подаренный им iPhone, утверждает, что инцидент якобы был постановкой. Он заявил, что женщина с ребенком на видео, снятом в центре Киева — на самом деле актеры, а его подставил друг, пишет Obozrevatel.

На резонансное видео блогер отреагировал уже на следующий день после скандала, во вторник, 22 июня. На своем Telegram-канале парень написал, что не ожидал, что женщина с ребенком начнут "сопротивляться".

По словам Волошина, с идеей видео о том, как он дарит смартфон на улице фолловеров, ему помог друг.

По словам парня, "актеры" знали, что это постановка, и были предупреждены о том, что в конце iPhone надо отдать.

"Мама и дочь — это актеры, сами внимательно посмотрите видео и увидите реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез", — написал блогер.

Он добавил, что актеров на роль маленькой поклонницы и ее мамы ему нашел тот самый товарищ и "твердо настаивал именно на этих кандидатах".

Фото із соцмереж

Когда мама и дочь не захотели отдавать телефон и начал разгораться конфликт, Волошин объяснил, что стал настаивать именно потому, что "подарил" ребенку собственный iPhone.

"В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и т.д.", — уверяет он.

Волошин считает, что его друг "перекупил" актеров и специально его подставил.

"Мамочка прекрасно знает, как можно задеть и затригерить большинство людей. Просто скажи, что ребенок расстроен, ее предал любимый блогер (хотя она видела меня впервые в принципе), и надави на жалость", — написал он.

Но стоит отметить, что на видео, где Волошин забирал телефон у девочки, он говорил лишь о том, что это реквизит. Блогер не упоминал, что это его собственный телефон.

Александр Волошин добавил в Telegram, что собирает и готовит соответствующие материалы, чтобы его фоловеры узнали правду.

В Сети появилось полное видео "акции" с блогером Волошиным и iPhone

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