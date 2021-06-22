Скандал с блогером и iPhone: появилось полное видео инцидента

После инцидента аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь.

В сети всплыло полное видео "акции", как блогер Александр Волошин дарил девочке новый iPhone 11, а затем его отобрал.

Пользователи предполагают, что блогер просто решил хайпонуть.

Как следует из видео, на днях Волошин устроил "акцию невиданной щедрости": он пообещал подарить новенький iPhone 11 одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первой, кто сказал "да" оказалась маленькая девочка, которая гуляла с мамой.

Напомним, Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тысяч гривен, пообнимался с малышкой, а после того, как камера выключилась, попросил отдать гаджет назад. Мама девочки все это сняла на видео. Сначала блогер просил отдать телефон, мол, это реквизит. Объяснял, что это розыгрыш. Потом предложил маме девочки 2 тысячи гривен за возвращение гаджета. В конце концов Волошин просто вырвал iPhone у девочки из рук.

После инцидента аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь.

В Сети появилось полное видео "акции" с блогером Волошиным и iPhone

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