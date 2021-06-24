Скандал с блогером и iPhone оказался постановкой: Волошин показал настоящее видео с мамой и девочкой

Скандал с блогером и iPhone оказался постановкой: Волошин показал настоящее видео с мамой и девочкой

Александр Волошин рассказал, что его бесплатно запостили около 100 ресурсов, показали по ТВ. Он получил всеукраинскую славу...

Блогер Александр Волошин признался, что громкий скандал, в который он попал, подарив девочке iPhone, а затем отобрав его, оказался постановкой. Этот скандал он придумал ради пиара.

Об этом Волошин рассказал в видеообращении.

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Блогер также признался, сколько заработал на этом.

Мама и девочка — вовсе не случайные прохожие, а актеры, которых он попросил поскандалить на камеру.

Волошин не видит ничего плохого в своем поступке. Более того, он очень доволен собой и результатом. Гордится, что бесплатно получил рекламу в СМИ и на телевидении.

Парень добавил, что его бесплатно запостили около 100 ресурсов, показали по ТВ. Таким образом он получил всеукраинскую славу...

"Это гениально. Запостили популярные журналы, сайты. Всем было выгодно это. Таким образом, по приблизительным подсчетам, я получил рекламы более чем на 250 тысяч долларов", — похвастался парень.

Ранее Волошин утверждал, что женщина с ребенком на видео — якобы актеры, а его друг их перекупил и таким образом его предал.

Напомним, на днях Волошин устроил "акцию невиданной щедрости": он пообещал подарить новенький iPhone 11 одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первой, кто сказал "да" оказалась маленькая девочка, которая гуляла с мамой. Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тысяч гривен, пообнимался с малышкой, а после того, как камера выключилась, попросил отдать гаджет назад. Мама девочки все это сняла на видео. Сначала блогер просил отдать телефон, мол, это реквизит. Объяснял, что это розыгрыш. Потом предложил маме девочки 2 тысячи гривен за возвращение гаджета. В конце концов Волошин просто вырвал iPhone у девочки из рук.

После инцидента аккаунты Волошина были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь.

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