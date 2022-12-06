Скандал с бабушкой в "Хлебном" на Крещатике: появилось видео с камер наблюдения

После скандала в кафе-пекарне "Хлебный" на Крещатике в Киеве провели служебное расследование и опубликовали видео с камер наблюдения заведения в Сети.

На записях видно пожилую женщину, которую якобы выгоняла официантка из заведения.

В "Хлебном" утверждают, что Евгению Владимировну давно знают и угощают. А информация, ранее обнародованная их гостьей, не соответствует действительности.

"Мы уверены в нашей команде. В том, что никто, никого, никогда бы не стал выгонять на улицу. В конце концов все видео это подтверждают", — написали на странице заведения в Instagram.

На видео с камер видно, как в пятницу, 2 декабря, женщину угостили в заведении на Крещатике. А через два часа — в Пассаже. Бабушку Женю официанты пригласили присесть и принесли сэндвичи и чай.

На еще одной записи, которую опубликовал "Хлебный", бабушка говорит, что ее не выгоняли из заведения. В кафе объяснили, что их гостя случайно встретила женщину в метро и задала ей вопрос.

"С нашей гостьей, Анной Сергеевой, автором постов, с которых все началось, мы пытались связаться для уточнения деталей, но ответа пока не получили", — добавили на странице заведения.

Скандал в "Хлебном"

Напомним, в "Хлебном" на Крещатике 84-летнюю бабушку, которая зашла погреться и попросила поесть, официантка якобы выгоняла на улицу. Об этом рассказала заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева, ставшая свидетелем инцидента. Сергеева утверждает, что официантка дважды попросила бабушку покинуть помещение якобы по распоряжению администратора.

После того, как история получила широкую огласку, волонтер Людмила Черкас приехала в Ичню на Черниговщине, где живет бабушка Женя. Она показала дом, где проживает женщина и пообщалась с местными жителями. Волонтер рассказала, что дом нуждается в ремонте, вокруг него нет забора, а голодные козы терроризируют весь город.

Фото: Анна Сергеева

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