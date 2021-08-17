Скандал на Аллее: Кличко рассказал, согласовали ли установку советской инсталляции в центре Киева

В Музее Революции Достоинства инцидент назвали "отсутствием коммуникации организаторов и власти".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни подтвердило, что установка "инсталляции" на Аллее Небесной Сотни была согласована.

Об этом столичный голова написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, город не выдавал никаких разрешительных документов на "подобные перформансы". Согласно распоряжению КГГА, ко Дню Независимости на Аллее предусмотрено только возложение цветов.

"Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили "инсталляцию". Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу", — добавил Виталий Кличко.



В то же время Национальный музей Революции Достоинства назвал инцидент "отсутствием коммуникации организаторов с органами власти и общественностью".



"Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие меры, как и влиять на их сценарии. Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллеи и заботимся о сохранении памятников, связанных с революцией Достоинства", — подчеркнули в пресс-службе Национального музея Революции Достоинства.

В центре Киева на аллее Небесной сотни происходят столкновения – прямое включение с места событий

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