"Сижу в одних трусах": в Киеве рекрутер IT-компании отменила собеседование из-за отказа включить камеру (фото)

Рекрутер опубликовала переписку в Сети.

В Киеве менеджер по подбору персонала компании Django Stars отменила онлайн-собеседование с кандидатом из-за его отказа включить камеру. По словам мужчины, он сидел в одних трусах.

Фото переписки женщина опубликовала в Linkedin. Его прокомментировали более 700 человек.

На скриншоте видно, что представитель компании напомнила мужчине по имени Иван о собеседовании и попросила его проверить камеру и микрофон. В ответ кандидат уточнил, будет ли это техническое собеседование. Женщина ответила, что собеседование будет проходить только с рекрутером.

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"Ну так, какая камера. Мне это не надо, я сижу в одних трусах дома...", — написал Иван.

"Тогда отменять собеседование?" – спросила рекрутер.

"За***ла. Пока", — ответил кандидат.

"Пока)" – завершила диалог женщина.

По словам рекрутера, пост в Сети носит развлекательный характер. Однако в комментариях некоторые пользователи возмутились и назвали ее ответы и действия непрофессиональными.

"Детский сад, если честно. Я боль вашу понимаю и сочувствую. Но, во-первых: кандидат хоть и му**к, но зерно истины в претензии есть. Во-вторых: выкладывать личные переписки, хоть и заблюренные — не корректно". В-третьих: искать поддержку в соцсетях, по-моему, странное занятие", — написали под фото.

Напомним, что известная IT-компания в Киеве попала в скандал из-за языка. Мужчине отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он говорит по-украински.

linkedin.com

linkedin.com

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