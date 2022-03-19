Ситуация в Киевской области: противник пытается продолжить наступательные действия

Но это не удается, украинские военные не дают этого сделать.
Ситуация в Киевской области остается сложной, но контролируемой, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
Из-за поднятия воды в реке Ирпень понтоны, которые поставил оккупант для передвижения по реке, были снесены. В настоящее время противник пытается снова установить понтонные переправы и продолжить наступательные действия.
"Но им это не удается, украинские военные не дают этого сделать", – добавил Павлюк.
Напомним, Главное управление разведки совместно с бойцами «АЗОВА» провели спецоперацию вблизи границы с РФ, чтобы остановить поставку оккупантам и взорвали железнодорожный мост.
Соответствующее видео появилось в Сети.
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