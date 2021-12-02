Ситуация в Киеве: в полиции заверили, что мероприятия в центре столицы прошли без нарушений

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева.

Акции протеста, проходившие в центре Киева, прошли без нарушений правопорядка.

Об этом заявили в Национальной полиции.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций.

Мероприятия прошли без нарушений. Силовики продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева.

Следует отметить, что с легкой президентской руки акцию уже называют "государственным переворотом". Сами же устроители протеста заявляют, что против государственного переворота, поскольку это будет на руку Кремлю. Также они отмечают, что эта акция – мирная и призывают участников быть ответственными.

Напомним, что на прессмарафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. По его словам, разведка получила аудиозапись, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте.

Читайте также:

СБУ начала расследование по факту подготовки к госперевороту гражданами России и Украины

"Меня это волнует": Байден выразил обеспокоенность из-за заявления о возможности государственного переворота в Украине

заявления о возможности государственного переворота в Украине В "Слуге народа" заявили, что людям в регионах раздают по тысяче гривен для участия в протестах в Киеве

Протесты в Киеве: удалось ли оппозиции сделать акцию массовой и исторической