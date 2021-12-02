Ситуация в Киеве: в полиции заверили, что мероприятия в центре столицы прошли без нарушений

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева.
Акции протеста, проходившие в центре Киева, прошли без нарушений правопорядка.
Об этом заявили в Национальной полиции.
Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.
Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций.
Мероприятия прошли без нарушений. Силовики продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева.
Следует отметить, что с легкой президентской руки акцию уже называют "государственным переворотом". Сами же устроители протеста заявляют, что против государственного переворота, поскольку это будет на руку Кремлю. Также они отмечают, что эта акция – мирная и призывают участников быть ответственными.
Напомним, что на прессмарафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. По его словам, разведка получила аудиозапись, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте.
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