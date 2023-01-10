Ситуация со светом в Киеве: потребление растет, поэтому возможны отключения в светло-серых зонах графика

Горожан предупреждают, что до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям.

В Киеве объемы ограничений сейчас таковы, что свет, скорее всего, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Тот же дефицит становится больше.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Гендиректор YASNO объяснил, как распределяется электроэнергия между потребителями.

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"Распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени. Планируют обычно на сутки вперед. Но за ситуацией следят в режиме реального времени. Первой задачей по обеспечению у диспетчеров есть подключение критической инфраструктуры.Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, они — наиболее приоритетные. Это больницы, пожарки, коммунальные предприятия. Обычно они потребляют около 25-30% от общих объемов. Далее следует сбалансированно распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Здесь в ход идут очереди и группы", — рассказал он.

Коваленко отметил, что обычно между объемами для населения и бизнесами есть баланс. Но на новогодние праздники население не отключали именно потому, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, они имеют такие же пропорциональные ограничения, что и население.

"Потому, как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", – резюмировал гендиректор YASNO.

Напомним, из-за многочисленных жалоб потребителей относительно несоблюдения графиков отключения света Нацкомиссия проведет выездные проверки семи облэнерго.

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