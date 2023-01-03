Ситуация со светом в Киеве: гендиректор YASNO озвучил обнадеживающий прогноз

В Киеве сейчас обнадеживающие прогнозы по поставкам электроэнергии.

Об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил в Facebook.

"Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и шахедов. Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", – отметил он.

Коваленко напомнил, что во вторник, 3 января, Киев вернулся к стабилизационным графикам.

По его словам, теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений.

"Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью", — сообщил Коваленко.

Гендиректор YASNO отметил, что прогнозы сейчас обнадеживающие.

"На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы полностью в графиках, не превышая ограничений. Это значит, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть", — пояснил он.

Коваленко добавил, что других отключений пока не планируется. ”Конечно, если не будет новых атак”, — отметил он.

В то же время гендиректор YASNO подчеркнул, что вероятность локальных аварийных отключений остается высокой.

"Для того чтобы аварий случалось меньше, после включения света, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", — добавил он.

Напомним, война за 10 месяцев нанесла окружающую среду Киеву и области ущерб на 47 миллиардов 483 миллиона гривен.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

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