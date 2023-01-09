Ситуация со светом в Киеве: гендиректор YASNO объяснил, почему в столице после Нового года снова выключают электричество

В Киеве были аварийные ограничения и немного вышли за график в некоторых районах.

Ни поколение, ни сети пока в Киеве не в том состоянии, чтобы работать без ограничений. Снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. Итак, отключение света снова внедрили.

По словам генерального директора энергоснабжающей компании YASNO Сергея Коваленко, в Украине зафиксирован существенный дефицит генерации.

"Каждая область получает значительные ограничения, экономят все. И на эти выходные многие графики были более жесткими", — добавил Коваленко.

Также гендиректор YASNO ответил, почему на Новый год свет был, а сейчас снова действуют отключения света.

"То, что на Новый год у нас не было отключений — это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии пошло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего остановится экономика", – отметил он.

Сергей Коваленко напомнил, что понижение температуры воздуха тоже нужно принимать во внимание.

"Мы знаем, что каждые -5° это +200 МВт, а значит, сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", — добавил он.

Более того, по словам Коваленко, ремонты сетей не прекращались ни во время празднований, ни после.

"Сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС. И что хуже – к ним добавляются еще и аварии. Я понимаю, что без света тяжело, особенно, когда на Новый год оно было несколько суток непрерывно. Но сейчас мы должны экономить", — добавил гендиректор.

Напомним, 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

В YASNO по-прежнему отмечали, что усиление морозов повлияет на отключение света в Киеве.

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