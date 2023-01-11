Ситуация сложная: почему в Киеве участились отключения электричества

В Киеве возможны отключения в светло-серых зонах графика, особенно вечером.

Ситуация с электроснабжением в Киеве сейчас усложнилась из-за похолодания. Из-за морозов люди все больше пользуются обогревателями.

Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит, рассказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

Также он сообщил, что некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты.

"Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время генерацию отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным. Такие же капремонты происходили и до войны, только у системы были большие возможности, чтобы отключения происходили незаметно", – пояснил Коваленко.

По его словам, недостаток поколения сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС.

Поэтому свет начали отключать ночью. Ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Как раз в ночные часы ГЭС набираются.

"И третье. Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают ~60% необходимых объемов. Из этого доступного объема ~40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток ОСРы распределят среди нас с вами", — сказал гендиректор. Yasno.

Сейчас потребление электроэнергии очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются, сказал Ковалено.

Ситуация с электроснабжением в Украине

Напомним, что в Украине сегодня, 11 января, в Украине выросло потребление электроэнергии – начались аварийные отключения. Стало известно, что Украина снова импортирует из Европы элетроэнергию.

Из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировала лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью.

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