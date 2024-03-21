Ситуация с Житним рынком: советник Кличко сообщил подробности

Объявлены новые торги и продлен срок подачи заявлений на аукцион на максимально допустимый по закону срок, то есть до 25 дней. Об этом сегодня на заседании Киевсовета сообщил мэр Виталий Кличко.

Городские власти продлят срок подачи заявок на аренду Житнего рынка в Киеве до 25 дней. Условием аренды есть сохранение функционала, сохранение архитектуры здания и удлинение работы рынка. В то же время, среди требований к арендатору – реконструкция крытого здания, в том числе крыши, ремонт инженерных коммуникаций.

Об этом сообщил в Facebook советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Все спекуляции и манипуляции вокруг ситуации с Житним рынком сняты! Во-первых, помещение рынка является коммунальной собственностью, и речь идет исключительно об аренде", – написал Белоцерковец.

Во-вторых, по его словам, условием аренды есть сохранение функционала, сохранение архитектуры здания и продолжение работы рынка. В то же время, среди требований к арендатору – реконструкция крытого здания, в том числе крыши, ремонт инженерных коммуникаций.

Напомним, данные об аукционе на право аренды Житнего рынка в Киеве обнародовала Национальная электронная биржа 18 марта.

В 2021 году городские власти Киева заявили о планах сдать Житний рынок на Подоле в аренду, но пообещали, что вид здания не будут менять.

Житний рынок является одним из старейших рынков Киева. Его современное здание было построено в 1980 году.

Ранее военный эксперт Игорь Романенко сказал, что целью атаки кафиров по Киеву могли быть инфраструктурные, военные и правительственные объекты.

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