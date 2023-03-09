Ситуация с отоплением в Киеве: Кличко рассказал, как возвращают тепло (видео)

В результате обесточивания котельных Киева после ракетных обстрелов 9 марта более половины из них были переключены на альтернативные источники электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки и обесточивания котельных, "Киевтеплоэнерго" применяет экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных столицы переключили на альтернативные источники электроснабжения", – говорится в заявлении.

Мэр также проинформировал, что утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница. Там на стационарном лечении сейчас находятся около 700 пациентов.

"Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы", — сообщил Кличко.

Он добавил, что такая модульная котельная на колесах может непрерывно снабжать теплом в течение недели. Их можно использовать даже при температуре -30 градусов и температуру теплоносителя можно регулировать в зависимости от погоды. Дозаправка таких котельных происходит автоматически.

Напомним, Россия устроила по Украине очередную массированную атаку ракетами и дронами 9 марта. В результате обстрелов в Киеве был поврежден объект энергетической инфраструктуры, поэтому часть горожан оказалась без отопления.

Добавим, что мощные взрывы были слышны в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Из-за попадания обломка ракеты сгорели пять автомобилей, выбило окна в помещениях и пострадали три человека.

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