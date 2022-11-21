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Ситуация на Киевщине стабилизирована: область возвращается к графикам отключений света

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ситуация на Киевщине стабилизирована: область возвращается к графикам отключений света

Фото: Associated Press

В Киевской области сейчас действуют плановые стабилизационные отключения электроэнергии.

В Киевской области ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Киевщина возвращается к графикам отключений", — говорится в сообщении

Графики можно посмотреть здесь

Отметим, что в Киеве и Киевской области утром 21 ноября начались экстренные отключения света. Стабилизационные графики временно бездействовали.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате ракетных ударов россии по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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Дата публикации
Просмотры
252
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