Ситуация на Киевщине стабилизирована: область возвращается к графикам отключений света

В Киевской области сейчас действуют плановые стабилизационные отключения электроэнергии.
В Киевской области ситуацию в энергосистеме удалось стабилизировать.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Киевщина возвращается к графикам отключений", — говорится в сообщении
Графики можно посмотреть здесь
Отметим, что в Киеве и Киевской области утром 21 ноября начались экстренные отключения света. Стабилизационные графики временно бездействовали.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате ракетных ударов россии по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
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