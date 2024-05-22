Ситуация критическая: часть Киевской области останется без уличного освещения

Часть Киевской области останется без уличного освещения. В частности, в городе Бровары, что под Киевом.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"В связи с критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове", — сообщил городской голова.

По его словам, отключать освещение на улицах начнут сегодня, 22 мая. Продолжится это до стабилизации ситуации.

Как сообщалось, утром на Оболони в Киеве произошло отключение света из-за аварии. Без электричества осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

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