Ситуация достаточно тревожная: в Киеве растет количество больных COVID-19

За последнюю неделю COVID-19 в столице заболело втрое больше людей, чем в прошлом.

В Киеве растет количество больных коронавирусом. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 по 21 – 956 случаев.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"На самом деле ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к ношению масок и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук. Кроме того, обязательно соблюдать правила: заболел – сиди дома, обращаться к врачу в случае малейших проявлений недуга и выполнять все его рекомендации, чтобы минимизировать риски осложнений коронавируса и не подвергать опасности тех, кто рядом", – отметила она.

По ее словам, также растет и количество горожан, попадающих в больницы с тяжелыми формами COVID-19, а также нуждающихся в кислороде и оказывающихся в палатах интенсивной терапии.

Гинзбург напомнила, что сейчас можно сделать первую дозу (для тех, кто еще не привился), вторую, бустерную и вторую бустерную дозу. При этом второй бустер в Украине разрешено вводить всем людям от 60 лет, а также людям 18-59 лет с хроническими болезнями.

Напомним, Ляшко рассказал, могут ли вернуть обязательный карантин из-за COVID-19.

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