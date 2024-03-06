Синоптики предупреждают о повышении воды в Днепре: грозят ли Киеву подтопление

Пока аварийных подтоплений в столице нет.

В Киевской области и Киеве в дальнейшем повышаться уровень воды в реках Днепр и Припять. Синоптики предупреждают о подтоплении. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

"5-7 марта на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5-7 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища на реке Днепр в столице и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды. Удерживаются отметки начального затопления пойм и пониженных приречных территорий, отмечают синоптики.

К слову, накануне директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщал, что в настоящее время аварийных подтоплений в Киеве нет. Очередные спасательные службы не фиксируют никаких аварийных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в реке Днепр. Началось подтопление пляжей, пойменных территорий и островов. В случае ухудшения ситуации население будет заранее уведомлено, обещает чиновник.

Как сообщалось, в Киеве горел "Экопарк Осокорки". Сотрудники экопарка предполагают, что это поджог.

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