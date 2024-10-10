Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве: что известно

Утром 10 октября синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Столицу покроет сильный туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"В ближайшее время, 10 октября, в столице ожидается туман и ухудшение видимости – 200-500 м", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщалось, в эти выходные в Киеве ограничат движение транспорта. В субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за благотворительного марафона "Киевский марафон Несокрушимости".

Читайте также: