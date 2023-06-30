Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Киеве: когда на город налетит непогода

Синоптики предупреждают об ухудшении в Киеве в пятницу, 30 июня. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Во второй половине дня 30 июня грозы", — говорится в сообщении.

К слову, на пятницу синоптики прогнозировали, что температура воздуха в области будет днем +20-25°. В Киеве столбики термометров покажут 22-24° выше нуля.

Напомним, 30 июня в ряде областей Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она продлится минимум три дня.

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