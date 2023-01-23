Синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах Киевщины и объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 23 января, синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах Киевщины из-за тумана. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В частности, по прогнозу синоптиков, на дорогах ожидается видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Такая погода продержится на протяжении первой половины сегодняшнего дня.

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"В Киевской области в первой половине дня 23 января удержится туман", — сказано в сообщении.

Граждан предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимой. Так, по словам Щедрина, в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

В Укргидрометцентре также рассказали, какой будет зима 2022-2023 в Украине. Об этом подробно читайте здесь.

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