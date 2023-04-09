Синоптики предупредили о надвигании на Киев затяжной грозы

Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях в столице.

Украинский гидрометцентр и КМВА предупредили о надвигании грозы на Киев.

9 апреля, в ближайшие часы, до конца суток в столице ожидается гроза.

Украинский гидрометцентр

Сообщено о первом уровне опасности.

Синоптики призвали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, не выходить на веранды и балконы, а в случае сильного ветра нужно держаться подальше от билбордов, деревьев и линий электропередач, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Напомним, что завтра, 10 апреля, почти по всей Украине ожидается дождь и туман.

Также сообщалось, что в ближайшее время не следует ожидать теплой погоды в Украине. Солнечно будет только после 16 апреля.

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