Синоптики обещают Киеву "тропики" в течение 10 дней.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Облачно с прояснениями, грозы и дожди при температуре 23-28 градусов — такой прогноз погоды обнародовали синоптики на 14-23 августа.

Затяжной дождливый период при высокой температуре воздуха связывают с глобальными изменениями климата.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и повышаться. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

В чем "эликсир молодости" для украинцев, которые начали быстрее стареть из-за войны

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