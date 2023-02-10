Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине: "Метеозависимые, приготовьтесь"

В Украине пойдет снег, а потом потеплеет.

11-12 февраля погода в Украине изменится. Приближаются атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег.

Об этом сообщила народная синоптик Наталья Диденко.

Так, по словам Диденко, завтра на юге и юго-востоке "серьезные" осадки маловероятны.

"При прохождении фронтов ветер может усиливаться. На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться. Наконец отступят морозы", — рассказала синоптик.

Она отметила, что в ближайшую ночь еще будет холодно, до -7 -14 градусов. Но в ночь на воскресенье, 12 февраля, потеплеет до -2 -7 градусов. Днем в Украине ожидается -3 +2 градуса.

В Киеве погода изменится. Ожидается снег, мокрый снег, а днем в воскресенье осадки прекратятся, отметила синоптик. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый.

"Потепление. Ночью еще подморозит, а в дневные часы — оттепель, даже "плюсы" небольшие. Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь", — предупредила Диденко.

Напомним, российская армия во время массированной атаки 10 февраля нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Украине. В результате этого в некоторых регионах применены аварийные отключения света, самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области.

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