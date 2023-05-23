Синод УПЦ МП снова не осудил Z-патриарха Кирилла: почему молчит Онуфрий

Эксперты прогнозировали реакцию УПЦ МП на аннексию Москвой епархий на оккупированных территориях, однако Онуфрий и его соратники снова промолчали.

Сегодня, 23 мая, в резиденции митрополита Онуфрия в Феофании прошло заседание синода УПЦ Московского патриархата.

Религиоведы ожидали, что на заседании синод УПЦ МП осудит действия главы РПЦ патриарха Кирилла, оправдывающего российскую агрессию против Украины. Также эксперты прогнозировали реакцию УПЦ МП на незаконные действия Кирилла, отобравшего епархии УПЦ МП на оккупированных территориях в свое прямое подчинение.

Собственно, сам синод решили созвать на следующий день после синода в Москве, на котором (патриарх Кирилл. – Ред.) Гундяев радостно аннексировал Бердянскую епархию. Онуфрий был готов на резкое выступление. Но. Но — прогнозируемо — Паканыч (митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, которого называют вторым по влиянию человеком в УПЦ МП и против которого введены санкции, — Ред. ) его одговорил. Как всегда", — отметила в Telegram известная журналистка Соня Кошкина.

По ее информации, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел должен был присоединиться к заседанию скайпом, но якобы что-то со связью случилось. Аналогичная ситуация произошла и с митрополитом Донецким и Мариупольским УПЦ МП Илларионом, который один из немногих иерархов УПЦ МП на оккупированных территориях еще не перешел в прямое подчинение Кириллу.

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре отбывающий домашний арест митрополит Павел (Лебедь) присоединился к синоду в формате онлайн. Хотя раньше Павел жаловался, что якобы в доме, где его обязали отбывать домашний арест, якобы нет даже электричества. Журналисты разоблачили эту манипуляцию Павла "Мерседеса" и показали, как выглядит дворец на самом деле.

Как оказалось, свет и Интернет во дворце Павла "Мерседеса" все же есть

"Словом, Онуфрию не на кого было опереться. Ну, и все собственно. Епископы расходятся с единственным вопросом: а чего вообще собирались? Пару незначительных кадровых вопросов и два протокольных заявления", — подытожила Кошкина.

В чем суть переподчинения епархий УПЦ МП на оккупированных территориях

Напомним, патриарх Кирилл незаконно аннексировал Бердянскую епархию УПЦ МП и назначил туда своего "смотрящего".

Отметим, что, хотя УПЦ МП является составной частью Русской православной церкви (иерархи УПЦ МП это отрицают), руководителей церковно-административных единиц – епархий на территории Украины назначал глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и его синод. Соответственно, украинские епархии по согласию Москвы подчинялись Онуфрию.

Тем не менее, Кирилл в обход Онуфрия забрал Бердянскую епархию, а ранее еще – крымские епархии и Ровенковскую епархию на Донбассе.