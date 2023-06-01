Силы ПВО сбили все запущенные по Киеву "Искандеры": сколько ракет выпустил враг

Враг запустил эти ракеты по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевской области.

Российские оккупанты запустили по Киеву и области 10 ракет "Искандер" в ночь на 1 июня и все они были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Там отметили, что российские захватчики ночью снова применили ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

По предварительным данным, Воздушные силы ВСУ уничтожили 10 из 10 вражеских ракет.

Ракетная атака по Киеву

Российские оккупанты в ночь на 1 июня атаковали Киев баллистическими ракетами. Все вражеские цели были сбиты, однако обломки нанесли разрушения домам и повредили автомобили, детскую поликлинику, школы, детсад и участковый пункт полиции.

В результате российской атаки погибли три человека, из них один – ребенок. Еще 10 человек пострадали.

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