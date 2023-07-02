Силы ПВО сбили все российские дроны вокруг Киева

В ночь на воскресенье, 2 июля, силы ПВО сбили все вражеские БПЛА вокруг Киева. Столица подверглась атаке дронами впервые за последние 12 дней.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации — баражирующие боеприпасы "Shahed". Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней. Силами и средствам нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены", — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация может быть обновлена.

Напомним, в столице и Киевской области во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. В местной администрации сообщили о работе ПВО и призвали жителей находиться в безопасных местах.