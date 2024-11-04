Силы ПВО сбили все атакующие Киев дроны — КМВА

В результате вражеской атаки на столицу произошло падение обломков.
Силы противовоздушной обороны во время очередной атаки на Киев сбили все вражеские беспилотники.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
"Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели — наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены", — заявили в КМВА.
Однако в результате вражеской атаки на столицу произошло падение обломков.
"В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары — горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 ноября сработали силы противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотники атаковали Киевскую область.
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