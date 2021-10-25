Силой затащил жертву в безлюдное место: в Киеве насильника-иностранца приговорили к 7,5 годам заключения

По словам правоохранителей, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование.
Соломенский районный суд Киева приговорил к 7,5 годам заключения мужчину, который изнасиловал женщину.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура.
Инцидент произошел на улице Машиностроительной, что в Соломенском районе города Киева. Злоумышленник силой отвел потерпевшую в безлюдное место, где изнасиловал.
"Судом объявлен обвинительный приговор 38-летнему уроженцу Еревана, совершившего изнасилование (ч. 2 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
По словам правоохранителей, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование.
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