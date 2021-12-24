Сильно приморозит: какой будет погода в Киеве в пятницу, 24 декабря

Сильно приморозит: какой будет погода в Киеве в пятницу, 24 декабря

Ближе к вечеру потеплеет.

В пятницу, 24 декабря, погода в Киеве будет морозной. Температура воздуха утром опустится до -12 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Синоптики прогнозируют, что ближе к вечеру потеплеет. Днем ожидается -8 -5 градусов, вечером -4 -1 градус. Весь день будет идти мелкий снег, который может усилиться после обеда.

Скорость ветра 15-24 м/с. Кроме того, весь день небо над Киевом будет затянуто облаками, а мокрый снег будет замерзать на поверхности земли.

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

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