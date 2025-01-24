"Сильно бахнуло. Все горит. Мужчина сгорел, женщина тоже": сосед убитых россиянами супругов в Броварах рассказал детали

Родным погибших о случившемся сообщили соседи, у убитых супругов остался пес, сейчас он рядом с телами своих хозяев.

Российские войска в ночь на 24 января атаковали территорию Киевской области беспилотниками. Пока известно о трех погибших, двое из них — в Броварах.

В результате российской атаки в Броварах произошло разрушение жилого дома и пожар. Огонь был ликвидирован в 4:14 на площади 120 м кв.

"В ходе разбора завалов дома, пострадавшего в результате ночной атаки БпЛА, найдено тело погибшей женщины. Погибшие — мужчина 1966 года рождения и женщина 1965 года рождения были супругами", — сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Сосед погибших супругов рассказал "Суспільному", что живет рядом и знал эту семью. В доме находились только мужчина с женщиной, их дети живут отдельно.

"Сильно бахнуло. Все горит. Мужчина сгорел, женщина тоже, — говорит мужчина. — Прибежавшие соседи начали помогать тушить".

Спасатели вынесли тела погибшего мужчины и женщины из поврежденного БПЛА дома.

У убитых супругов остался пес. Теперь он рядом с телами своих хозяев.

Другой сосед рассказал, что был дома и около 3 часов ночи, как раз пришел из кухни в комнату. В это время услышал сильный взрыв и сразу загорелся пожар. Сначала мужчина не понял, где это, но когда вместе с братом выбежал на улицу, то увидел, что горит соседний дом. Жители вызвали пожарных.

"Я с ними мало общался (с погибшими — ред). Это хорошо, что не было сына и не было дочери, потому что они здесь не живут. А так Игорь и Валя — их уже нет в живых... Валю искали всю ночь, до утра, потому что там упала стенка и там был завал", — сказал Иван.

Родным погибших о случившемся сообщили соседи. "Роботящие, хорошие люди, любящие родители", — такими знала погибших родственница Варвара.

Напомним, в результате удара "Шахедами" были повреждены дома в Броварах и Глевахе, три человека погибли.

На атаку "Шахедов" по Глевасе и Броварам уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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