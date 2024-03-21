Сильная ракетная атака на Киев 21 марта: пылают трансформаторная подстанция, авто и есть пострадавшие

Стало известно о четырех потерпевших.
В ночь на 21 марта Киев пережил мощную ракетную атаку.
О последствиях атаки сообщил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.
- В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада.
- В Шевченковском районе горят автомобили.
- В Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место.
- В Святошинском районе падение обломков на жилой дом.
- В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.
- В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.
- В Шевченковском районе горят автомобили на стоянке.
- В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорания в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.
- В Подольском районе пылает крыша жилого дома.
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В Святошинском районе ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет.
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В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.
Пока четверо пострадавших. Трое в Шевченковском районе, одна женщина – в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.
Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 8. В настоящее время – без госпитализации.
Также очевидцы обстрела сообщили, что о новом звуке во время атаки. Такой свист ракет был над Ирпенем и Бучей.
Пока ракеты не фиксируются — мониторинговые каналы. Находитесь в укрытиях до отбоя.
Напомним, что ранее на Киевщине работало ПВО.