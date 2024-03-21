Сильная ракетная атака на Киев 21 марта: пылают трансформаторная подстанция, авто и есть пострадавшие

В ночь на 21 марта Киев пережил мощную ракетную атаку.

О последствиях атаки сообщил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.

В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада.

В Шевченковском районе горят автомобили.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место.

В Святошинском районе падение обломков на жилой дом.

В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.

В Шевченковском районе горят автомобили на стоянке.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возгорания в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

В Подольском районе пылает крыша жилого дома.

В Святошинском районе ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет.

В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.

Пока четверо пострадавших. Трое в Шевченковском районе, одна женщина – в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 8. В настоящее время – без госпитализации.

Люди прячутся в метро во время обстрела / Фото: ТСН.ua

Также очевидцы обстрела сообщили, что о новом звуке во время атаки. Такой свист ракет был над Ирпенем и Бучей.

Пока ракеты не фиксируются — мониторинговые каналы. Находитесь в укрытиях до отбоя.

Напомним, что ранее на Киевщине работало ПВО.