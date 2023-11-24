Сильная метель и до полуметра снега: на Киев надвигается ненастье

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киевской области и Киеве. Уже 26-27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности", — предупреждают синоптики.

Отмечается, что в Киевской области ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Прирост снежного покрова составит 20-30 см, а в южных и восточных районах области – до 50 см. Кроме того, в области будут сильные шквалы – до 17-22 м/с, а местами даже – 25 м/с.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий; нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый)", — отмечают в "Укргидрометцентре".

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придут морозы, метель и гололедица.

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