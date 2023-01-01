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Силами ПВО уничтожено уже 32 воздушных целей — КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1492
Время на прочтение
1 мин
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Силами ПВО уничтожено уже 32 воздушных целей — КМВА

Фото: ТСН.ua

ПВО продолжает уничтожать вражеские дроны.

В Киеве в ночь на 1 января силы ПВО уничтожили уже 29 воздушных целей, сообщили в КМВА.

Больше подробностей инцидента не озвучивают.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах.

Однако уже через несколько минут власти уточнили информацию. По состоянию на 04:31 1 января силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 вражеских воздушных целей.

"Находитесь в укрытиях, воздушная тревога все еще продолжается", — напомнили представители власти.

Напомним, что в Киеве раздались звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

На Киевщине до сих пор работает ПВО, поэтому не пренебрегайте личной безопасностью.

Добавим, что сначала во время ночной атаки на украинскую столицу речь шла об уничтожении 23 вражеских воздушных целей. Потерпевших и жертв нет.

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Дата публикации
Просмотры
1492
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