Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА во время атаки на Киев

Предварительно это были баражирующие боеприпасы типа «Shahed».

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы).

Обломки рухнули в нескольких районах столицы.

В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

"В настоящее время известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативного сведения уточняются. Продуцируйте ребятам из ПВО за отличную работу. А лучше слов — найдите их собрание и задонайте. Поддерживайте воинов каждый день!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работали по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы.