Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников – КМВА

Лекарство не на дне, а на часы – такова нынешняя плотность воздушных атак Киева россиянами.

Об этом сообщается в сообщении КМВА в социальных сетях.

За последние 24 часа враг совершил уже 3 нападения. При чем противник постоянно сменяет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА. Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно бороздящими боеприпасами «Shahed».

Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян. Окончательные данные – в отчетах Генштаба и Воздушных Сил.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей . Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.

. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами. В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили .

. В Днепровском районе пылающие обломки упали на зеленую зону.

В Подольском – на нежилую застройку.

В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно, ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов. Следите за новыми сообщениями. А пока, киевляне, поблагодарите бойцов ПВО за защиту! И будьте сильны духом, как ваш город! Киев выстоял год назад, выстоит сейчас и непременно дождется мир в Украине после нашей Победы!", — Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.