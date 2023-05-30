Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников – КМВА

Стали известны первые подробности атаки противника на Киев.
Лекарство не на дне, а на часы – такова нынешняя плотность воздушных атак Киева россиянами.
Об этом сообщается в сообщении КМВА в социальных сетях.
За последние 24 часа враг совершил уже 3 нападения. При чем противник постоянно сменяет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА. Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно бороздящими боеприпасами «Shahed».
Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников россиян. Окончательные данные – в отчетах Генштаба и Воздушных Сил.
По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
- В Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.
- В Печерском районе обломками повредило автомобили.
- В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.
- В Днепровском районе пылающие обломки упали на зеленую зону.
- В Подольском – на нежилую застройку.
- В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.
"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно, ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов. Следите за новыми сообщениями. А пока, киевляне, поблагодарите бойцов ПВО за защиту! И будьте сильны духом, как ваш город! Киев выстоял год назад, выстоит сейчас и непременно дождется мир в Украине после нашей Победы!", — Сергей Попко, начальник КМВА.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.
Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.
Читайте также: