Сидели за столом, но что-то пошло не так: в Киеве женщина нанесла ножом тяжелое ранение родственнику (фото)

Теперь 67-летней киевлянке грозит до восьми лет лишения свободы.
В Киеве женщина нанесла ножом тяжелое ранение родственнику.
Во время праздничного застолья между нарушительницей и братом мужа возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и трижды ударила им потерпевшего. В настоящее время мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
На спецлинию 102 столичной полиции поступило сообщение от врачей о ножевом ранении мужчины в квартире на улице Мостицкой. Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и экипаж патрульных полицейских.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находились две семейные пары, которые по случаю новогодних праздников устроили застолье. Позже владелец дома пошел отдыхать, а между его женой и братом возникла ссора. В ходе конфликта женщина кухонным ножом ударила родственника в лицо и грудь.
Пострадавшего с ранениями грудной клетки врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в реанимации. В ходе неотложного обыска следователи изъяли орудия совершения преступления и другие вещественные доказательства, а 67-летнюю киевлянку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве парень ударил мужчину в лицо кулаком, а затем ножом в живот. Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а правонарушителя за полчаса задержали полицейские. Он объяснил копам, что отомстил знакомому за то, что тот якобы ударил его маму. Теперь молодому киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.
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